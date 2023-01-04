Скільки “Калібрів” та ракет Х-101 виготовляє рф за місяць – дані розвідки

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, скільки “Калібрів” та ракет Х-101 виготовляє рф за місяць.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню РБК–Україна, передає НСН.

«За нашими оцінками, вони (рф – ред.) зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про “Калібри”, то ми вважаємо, 15-20 штук на місяць», – сказав Скібіцький.

За його словами, росіяни також мають старі ракети Х-22, яких залишилось орієнтовно 160 одиниць.

Водночас Скібіцький підтвердив, що рф уже “залізла” у стратегічний запас ракет.

«Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має становити 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з “Іскандерів”, з “Калібрів”, з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів», – зазначив представник розвідки.

Він зауважив, що в армії рф залишилось небагато реактивних гіперзвукових ракет «Кинджал», їх використовують досить заощадливо.

«”Кинджалів” у них не так уже й багато. Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. “Кинджали” вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу щодо можливості застосування цієї зброї не тільки проти нас, а й проти інших європейських країн», – зазначив Скібіцький.

Щодо тактики ворога, він висловив думку, що загарбники намагатимуться застосувати нові підходи.

«Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, – і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували. Зараз вони готують ракети для наступного масованого удару.Тобто, вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп завдання ударів по наших цивільних інфраструктурних об’єктах», – зазначив Скібіцький.

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