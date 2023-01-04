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Скільки “Калібрів” та ракет Х-101 виготовляє рф за місяць – дані розвідки

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Калібрів
Національна служба новин - NNS

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, скільки “Калібрів” та ракет Х-101 виготовляє рф за місяць.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню РБК–Україна, передає НСН.

«За нашими оцінками, вони (рф – ред.) зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про “Калібри”, то ми вважаємо, 15-20 штук на місяць», – сказав Скібіцький.

За його словами, росіяни також мають старі ракети Х-22, яких залишилось орієнтовно 160 одиниць.

Скільки "Калібрів" та ракет Х-101 виготовляє рф за місяць - дані розвідки

Водночас Скібіцький підтвердив, що рф уже “залізла” у стратегічний запас ракет.

«Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має становити 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з “Іскандерів”, з “Калібрів”, з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів», – зазначив представник розвідки.

Він зауважив, що в армії рф залишилось небагато реактивних гіперзвукових ракет «Кинджал», їх використовують досить заощадливо.

«”Кинджалів” у них не так уже й багато. Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. “Кинджали” вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу щодо можливості застосування цієї зброї не тільки проти нас, а й проти інших європейських країн», – зазначив Скібіцький.

Щодо тактики ворога, він висловив думку, що загарбники намагатимуться застосувати нові підходи.

«Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, – і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували. Зараз вони готують ракети для наступного масованого удару.Тобто, вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп завдання ударів по наших цивільних інфраструктурних об’єктах», зазначив Скібіцький.

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