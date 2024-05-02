Меморіал: вбиті росією. Микола Кіндратенко, 35 років, Київ, грудень

Вбиті росією. Микола Кіндратенко три місяці вважався зниклим безвісти, але експертиза не залишила надії… Жив у Києві, допомагав українській армії. Хотів придбати власне житло. Мріяв подорожувати Україною і світом… Був дуже добрим і чуйним.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микола Кіндратенко

Життя 35-річного Миколи Кіндратенка відібрала російська ракетна атака Києва 29 грудня 2023-го. Спершу він вважався зниклим безвісти і лише через майже три місяці загибель підтвердила ДНК-експертиза.

Загалом та ворожа атака відібрала життя понад 30 людей.

Микола був родом із селища Поліське, що в Київській області. Навчався у школі №293. З відзнакою завершив Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту. Вищу освіту здобув у Національному авіаційному університеті. Останні три роки працював на державному підприємстві регулювальником радіоелектронної апаратури.

Жив у Києві, допомагав українській армії. Хотів придбати власне житло. Мріяв подорожувати Україною і світом.

«Миколка був найдобрішою людиною у світі. Він ніколи не відмовляв у допомозі, завжди був доброзичливим і відкритим. Не любив сидіти на місці, а любив зустрічі з друзями, рідними, колегами. Будував плани на майбутнє. Найкращий чоловік, чудовий тато… Ми безмежно за ним сумуємо, він назавжди у наших серцях», – сказала дружина Людмила

У Миколи Кіндратенка залишилися дружина, донька, мама і брати.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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