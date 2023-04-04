Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси «Іскандер-М», які здатні наносити тактичні ядерні удари.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом збройних сил РФ у вівторок, 4 квітня, передає НСН.

«Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати удари по об’єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні. Крім того, збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер-М”. Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні», сказав Шойгу.

З 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків порядку застосування “Іскандер-М” “для захисту Союзної держави”, додав Шойгу.

Нагадаємо, 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва також може розмістити стратегічну ядерну зброю, якщо виникне така необхідність.

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