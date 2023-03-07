Лукашенко назвав Зеленського «гнидою» та заявив про кинутий йому «виклик»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Зеленського гнидою та заявив про «виклик», який нібито йому кинула Україна, передає НСН.

Я ще якось думав, що Україні потрібний мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський – просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем, – сказав Лукашенко, коментуючи події в Мачулищах, де було дроном пошкоджено російський розвідувальний літак.

Нагадаємо, відповідальність за це взяли на себе білоруські партизани, які оприлюднили відео роботи безпілотників.

Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: «Давайте укладати пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає жодних проблем». На що я казав: «Ми не збираємося нападати». – «Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом Організації Об’єднаних Націй, що ви на нас не нападете». Ви чули всі ці заяви. І в цей час… Що ж, виклик кинутий», – заявив самопроголошений президент Білорусі

Лукашенко назвав Зеленського гнидою

Водночас Лукашенко наголосив, що Білорусь не має наміру бути втягнутою у війну.

‘Якщо вони розраховують (адже я знаю, що вони хочуть нас втягнути у війну за командою американців)… Якщо ви думаєте, що ви, кинувши цей виклик, втягнете нас у війну завтра, яка сьогодні йде вже по всій Європі, ви помиляєтеся’ – сказав він

Зазначимо, що спочатку у Білорусі на офіційному рівні взагалі заперечували будь-які позаштатні ситуації з літаком. А коли той вирушив на ремонт до росії, показували відео, на якому нібито те саме повітряне судно літає ціле і неушкоджене.

Але згодом позиція пропагандистів змінилася.

Лукашенко визнав, що ДРЛО А-50У отримав пошкодження внаслідок атаки на аеродромі «Мачулищі»

Він заявив, що пошкодження «незначні» — «крім, як вони кажуть, подряпин та однієї пробоїни у корпусі, яка військовому літаку не заважає виконувати його обов’язки».

Також він сказав, що попросив росіян надіслати інший А-50.

Наразі пропаганда з посиланням на слова Лукашенка заявляє про затримання в Білорусі, цитата: «терориста українських спецслужб та його посібників, які причетні до спроби диверсії щодо літака А-50 на аеродромі «Мачулищі».

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