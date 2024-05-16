На Донеччині сьогодні через обстріли російської армії поранено 6 шахтарів і ще 5 цивільних осіб

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Міненерго та Донецьку обласну прокуратуру.

«Сьогодні вранці ворог завдав удару по території однієї з держкомпаній у Донецьку. Шість шахтарів отримали поранення. Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства», – повідомили в Міненерго.

Зазначається, що усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Наслідки нападу уточнюються.

6 шахтарів і ще 5 цивільних поранено на Донеччині сьогодні внаслідок ударів рф

За даними Донецької обласної прокуратури, 16 травня 2024 року, о 10:45, окупаційна армія рф обстріляла, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Смерч» с. Михайлівку Покровського району. Під ударом окупантів опинилась територія одного з місцевих підприємств.

«В результаті атаки ворога на мирний населений пункт отримали тілесні ушкодження п’ятеро цивільних – троє жінок та двоє чоловіків. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога», – йдеться в повідомленні

Відомо про пошкодження адміністративної будівлі й автомобіль.

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