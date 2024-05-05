Скинули гранату на автівку і обстріляли ракетами: у Покровському районі 2 загиблих і 3 поранених

У Покровському районі на Донеччині 2 загиблих і троє поранених від ворожих атак протягом святкових вихідних.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Донецьку ОВА і прокуратуру.

У Покровському районі 2 загиблих і 3 поранених

Як інформують у прокуратурі, 5 травня 2024 року, на Великдень, близько 09:00, війська рф вкотре вдарили по Покровському району. Влучання відбулось по території с. Михайлівка Новогродівської територіальної громади.

Троє цивільних, які в момент обстрілу перебували в автівці, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу «Ф-1».

Обстріли не вщухали у Покровському районі і напередодні. У Покровську від ракетних ударів загинули 2 людини, пошкоджено будинок.

У Новогродівській громаді у Галицинівці зруйновано 1 будинок, пошкоджено ще 8; у Михайлівці пошкоджено підприємство. У Новоолександрівці Гродівської громади зруйновано адмінбудівлю, ще одну пошкоджено. У Кураховому пошкоджено 2 будинки. В Українську Селидівської громади пошкоджено будинок і адмінбудівлю.

Обстріли Донеччини за минулу добу

Крім того під ворожим вогнем були такі громади

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Тарасівці Іллінівської громади пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об’єкт.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 120 людей, у тому числі 8 дітей.

Фото наслідків обстрілів Донеччини

Окупанти нищать міста і села Донеччини.

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