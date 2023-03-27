РФ хоче розмістити ядерну зброю в Білорусі. Як реагує Китай

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Пекін заявив, що ядерна війна не повинна бути розв’язана ні за яких обставин.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, яку цитує видання Sohu, повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

“П’ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики”, сказала вона.

Представниця китайського МЗС наголосила, що за нинішніх обставин “усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні української кризи” та “спільно сприяти розрядці ситуації”.

Росія хоче розмістити в Білорусі ядерну зброю

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Нібито про це в нього просив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко.

Ще новини України і світу: