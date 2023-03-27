У Білому домі розповіли, чи переміщувала Росія ядерну зброю після заяви Путіна про її розміщення у Білорусі.

В США стверджують, що поки що немає жодних ознак, що Путін виконав свою обіцянку, передає НСН.

Відповідаючи на запитання щодо заяви Путіна про тактичну ядерну зброю в Білорусі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав: «Нам просто доведеться спостерігати та дивитися, куди це прямує».

«Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або переміщував будь-яку ядерну зброю», сказав Кірбі в ефірі CBS, повідомляє СNN.

Крім того, раніше Міністерство оборони США заявило, що немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю після заяв Москви про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

«Ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю», повідомив агенції Reuters Пентагон.

Нагадаємо, 25 березня Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже протягом тривалого часу нібито просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

Як пише Радіо Свобода, точного визначення тактичної ядерної зброї немає, очевидно, що йдеться про ядерні боєприпаси меншої потужності та про носії меншого радіусу дії, ніж стратегічна (міжконтинентальна) ядерна зброя. Офіційний радіус дії ракет «Іскандер» – до 500 кілометрів, тобто ракети, які розміщені в Білорусі, можуть загрожувати практично всій території Польщі, а частково також сусіднім з нею країнам.

У РНБО України після заяви Путіна зазначили, що Кремль взяв Білорусь в «ядерні заручники». НАТО називає ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною.

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