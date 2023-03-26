Путін хоче розмістити ядерну зброю в Білорусі. Як реагують США

Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі – заявив у суботу Путін. На цю заяву вже відреагували у США.

Про це інформує НСН з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що це один із найбільш виражених ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

США обережно відреагували на заяву Путіна, а високопоставлений чиновник адміністрації заявив, що немає ознак того, що Москва планує застосувати свою ядерну зброю, пише Reuters.

Експерти, спілкуючись з журналістами, звернули увагу на один важливий момент. Росія завжди хизувалася тим, що не розгортає ядерну зброю за межами своїх кордонів. Цим вона буцімто виграшно відрізнялася від США.

Водночас високопоставлений чиновник американської адміністрації зауважив, що це питання назріло не вчора. Росія та Білорусь упродовж певного періоду говорили про передачу ядерної зброї.

Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО, зазначив чиновник.

Слід розуміти, що Путін не уточнював, коли Білорусь отримає ядерну зброю. Водночас зауважив, що Росія завершить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі до 1 липня.

Нагадаємо, що Білорусь межує відразу з трьома країнами-членами НАТО. Йдеться про Польщу, Литву та Латвію.

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