Наскільки Росії ще вистачить ресурсів для війни проти України – ГУР

Представник Головного управління розвідки України розповів, наскільки окупантам ще вистачить ресурсів для війни проти України

У Головному управлінні розвідки України вважають, що Росії вистачить ресурсів щонайбільше на два роки ведення такої війни, як зараз.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” розповів заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, повідомляє НСН

Наскільки Росії ще вистачить ресурсів для війни проти України

“Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим”, – сказав представник ГУР.

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