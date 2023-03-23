Який запас іранських дронів залишився у Росії – ГУР

Підрахунки української розвідки свідчать, що у РФ ще є запас іранських дронів з тих партій, які вони отримували наприкінці минулого року і на початку цього

У росіян, ймовірно, залишилося ще близько 200 одиниць “Шахедів”.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє НСН

Але, він звернув увагу, що окупанти не використовують ці дрони так масово, як раніше.

“Це підтверджує те, що в них немає великого запасу – вони економлять”, – каже Скібіцький.

Який запас іранських дронів залишився у Росії

За його словами, “Шахеди” росіяни отримують партіями 250-300 штук.

“На сьогодні росіяни використали приблизно 800 одиниць. Проте ми знаємо, що вони будуть намагатися налагодити своє виробництво цих дронів. Ми чітко розуміємо, де вони планують це робити та як”, – розповів Скібіцький.

Представник ГУР зазначив, що у питанні виробництва цих БПЛА головним чинником грає саме комплектуючі.

“Безпілотник – це доволі проста річ у виробництві. Тут головне навіть не стільки виробництво, скільки комплектуючі – оптика, мікросхеми, чіпи, елементи живлення та інше. І якщо ми та наші партнери знаємо, як здійснюється поставка цих компонентів, то Росії буде складно отримувати їх у великій кількості. Хіба що в обхід санкцій, контрабандою, через треті країни”, – додає Скібіцький.

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