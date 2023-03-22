Росія змінює цілі обстрілів. Енергетика вже не пріоритет – ГУР

Росія змінює цілі обстрілів, окупанти поступово переорієнтовують напрямки своїх ударів з енергетики на військові об’єкти та логістику.

Про це сказав заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, про зміну пріоритетів при проведенні ракетних атак і нальотів безпілотників свідчать російські удари останніх днів.

“Влучили в бази паливно-мастильних матеріалів в Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, яка знаходиться в пунктах дислокації”, заявив Скібіцький.

Він зазначив, що за зиму російським агресорам так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему завдяки енергетикам, ЗСУ, скоординованій роботі всіх міністерств і відомств.

“Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтовувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об’єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань”, припустив Скібіцький.

За його словами, удари по нафтобазах підтвердили те, що ворог намагатиметься знищити ті критичні елементи інфраструктури, які необхідні Україні для успішного ведення боїв. Але і енергетика залишиться серед цілей ворога.

“Залишаються також об’єкти критичної інфраструктури, перш за все, економічні – ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо”, каже Скібіцький.

Водночас він не виключає того, що мішенями ворога можуть стати гідротехнічні та очисні споруди.

“Можливо. Ми аналізуємо, розвідку яких об’єктів веде РФ. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, летовища та аеропорти, шляхи постачання озброєння і військової техніки, що йдуть із Заходу. Росія постійно веде розвідку цих об’єктів, зокрема космічну”, додав Скібіцький.

Ще новини України:

Встановити додаток