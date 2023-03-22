Атака дронами 22 березня – у Повітряних силах розповіли, звідки запускали Шахеди по Україні

Цієї ночі окупантами була здійснена атака дронами по Україні. Було зафіксовано пуски 21 дрона «Шахед», з яких 16 збито українськими силами ППО. У повітряних силах розповіли звідки ворог запускав дрони

«У ніч на 22 березня 2023 року близько 23:30 російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed- 136/131. Загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БПЛА з північного напрямку (Брянська область рф)», – йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Про це розповідає НСН

Атака дронами 22 березня була здійснена з Брянської області

Вказано, що силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ та інших складових Сил оборони України було знищено 16 із 21 ударних БПЛА, переважно в зоні відповідальності повітряного командування «Центр» Повітряних Сил ЗСУ.

Як відомо, у Київській області вночі 22 березня було чути вибухи. Повідомлялося про роботу українських сил протиповітряної оборони у регіоні.

За попередніми даними, російські окупанти запустили 21 дрон, 16 з яких було знищено українськими силами ППО.

Також під час атаки дронами в Київській області було пошкоджено цивільний об’єкт, почалася пожежа. Троє людей загинули, 7 людей отримали поранення.

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Масована атака дронами 22 березня вночі – все, що відомо

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