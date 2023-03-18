У Повітряних силах ЗСУ вказали напрямки, з яких РФ запустила Shahed по Україні 18 березня

Росія запустила Shahed по Україні з двох напрямків. Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ

Окупанти запустили дрони камікадзе по України зі східного узбережжя Азовського моря та з російської Брянської області.

Запускаючи дрони з півночі, Росія намагалася атакувати Київщину і західні області. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє НСН

“Зазвичай напрямок один. Частіше всього останнім часом було східне узбережжя Азовського моря, звідки вони через море заходять через окуповані території — Запорізьку область, інші, та йдуть далі по своєму напрямку. Сьогодні вночі, точніше — з 21-ої вечора, теж запустили з двох напрямків. Фактично одночасно після 21-ої використали також Брянську область для того, щоб атакувати саме Київщину. І далі вже західні регіони України. Тобто, рідко, але пускають вже і з двох напрямків”, – зазначив військовий.

Збивали іранські дрони минулої ночі силами та засобами трьох повітряних командувань: “Центр”, “Захід” та “Схід”.

РФ запустила Shahed по Україні 18 березня з двох напрямків

“Мова йде про зенітні ракетні системи, а також винищувальну авіацію, які перехоплювали на різних напрямках — це західні регіони України, центральна Україна та на східному напрямку”, – зауважив Ігнат.

З 16 запущених “Шахедів” українські воїни змогли збити 11-ть.

“На жаль, не всі 100%, як інколи це буває, але ціль теж непроста. “Шахеди” вночі важко збивати силами мобільних вогневих груп, тому що немає візуальної прив’язки. Тому ті вогневі засоби, включаючи винищувальну авіацію, які мають радіолокаційні засоби для виявлення цілей — в темну пору доби чи вночі, більш ефективно відпрацьовують по “Шахедах” саме от в такий час”, – пояснив причини не 100% збиття речник Повітряних сил.

Як відомо, у ніч проти 18 березня Росія атакувала Україну 16-ма іранськими дронами-камікадзе. Сили ППО України збили 11 з них. Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Росії.

У Новомосковську Дніпропетровської області зафіксовано приліт по критичній інфраструктурі, у Київській та Житомирській областях було чутно вибухи. За попередніми даними, в цих регіонах спрацювала ППО. Всі “Шахеди”, які летіли на Київ, було збито.

Як зауважила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, небезпека ракетних ударів по Україні не зменшилась і запуск іранських дронів-камікадзе може бути передвісником застосування більш серйозних озброєнь.

Джерело

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«Мопеди» над Львовом, вибухи у Новомосковську: атака дронами в ніч на 18 березня – що відомо

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