Росія продовжує наносити ракетні удари по Україні. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська змінили тактику.

Як передає НСН, про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

Раніше окупанти влаштовували масовану ракетну атаку один раз на два тижні, однак зараз почали запускати ракети частіше.

За його словами, окупанти не чекають доки вдасться підготувати значні запаси снарядів. Такі дії можуть свідчити про намагання окупантів деморалізувати українців та виснажити українську ППО.

“Ворог вочевидь нагнітає зараз обстановку довкола України”, зазначив Ігнат.

Росія продовжує наносити ракетні удари

Сьогодні, 18 лютого, російсько-окупаційні війська випустили по Україні чотири ракети.

Сили ППО знищили дві крилаті ракети “Калібр”. Інші дві ракети атакували Хмельницький. Внаслідок цього є поранені серед цивільних та руйнування інфраструктури, зокрема влучання у військовий об’єкт.

Росіяни влучили по військовому об’єкту та поблизу зупинки громадського транспорту. Постраждалі – цивільні чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, перебував у маршрутці.

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