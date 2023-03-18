Загроза ракетних ударів залишається високою – Гуменюк

В ніч проти 18 березня окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Окрім того, вдарили по Запоріжжю з С-300. Гуменюк розповіла про загрозу ракетних ударів найближчим часом

Говорити про зниження ракетної небезпеки не можна. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони ОК “Південь” Наталія Гуменюк, інформує НСН

Загроза ракетних ударів по Україні залишається високою

Наразі у Чорному морі 17 російських кораблів. Серед них 3 ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп може становити до 20 ракет типу “Калібр”. Це високоточна зброя, яка може бути спрямована по конкретних об’єктах.

Окупанти вишукують нову тактику дій. Втім, є ознаки так званих традицій. Наталія Гуменюк зазначила, що як тільки заговорили про продовження зернової угоди, розпочалися атаки “Шахідами”.

“Знову випробовують наші сили протиповітряної оборони, а це може свідчити про підготовку більш суттєвої зброї у застосуванні, що якраз можуть собою являти ті самі “Калібри””,– додала керівниця пресцентру.

Також вона зауважила, що активність російської авіації свідчіть про продовження розвідувальної діяльності. Водночас досить-таки активні й безпілотні розвідники.

“Це означає, що збір даних продовжується, а значить ракетна небезпека досить висока”, – наголосила Гуменюк.

Яка ситуації на Херсонщині

Наталія Гуменюк зазначила, що на Лівобережжі Херсонщини досить-таки неспокійно. Втім, порівняно з попередніми добами, це не такий активний обстріл. Упродовж цієї ночі ударів ворога по населених пунктах не було. Окупанти продовжують вишукувати позиції Сили оборони, однак, це їм не вдається.

Також керівниця пресцентру ОК “Південь” розповіла, що наші воїни знищили РСЗВ в районі Каховки з якої ворог обстрілював протилежний берег. Загарбники продовжують бити по Олешках і тиснути на місцеве населення.

Російські військові продовжують маневрувати, бо розуміють, що кожного разу їхнє місце дислокації буде викрито і накрито вогнем українських захисників.

“Також продовжуються певні оборонні роботи на Кримському півострові. Це їм не допоможе, але до землі хай звикають”, – підкреслила Гуменюк.

Зверніть увагу! У Повітряних силах розповіли, що окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed 136/131. Їх ворог випустив з двох напрямків – східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Росії. Загалом вдалося знищити 11 із 16 безпілотників.

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Окупанти готують новий «жест доброї волі» на Півдні – Гуменюк

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