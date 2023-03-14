Окупанти готують новий «жест доброї волі» на Півдні – Гуменюк

Окупанти готують черговий «жест доброї волі» на Півдні, а саме – втечу з лівобережжя Херсонщини. Про таке заявила керівниця пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк у коментарі 24 Каналу, передає НСН.

Російські загарбники продовжують обстріл Херсонщини. Зокрема, вони намагаються змусити населення лівобережної частини, де проводять дислокацію, виїжджати разом з ними на наступні рубежі оборони.

За словами Гуменюк, окупаційна влада намагається виїжджати, евакуюючи документацію та награбовані речі. Таким чином незабаром ми зможемо спостерігати черговий “жест доброї волі”.

Водночас росіяни продовжують завдавати ударів по узбережжю Чорного моря, біля Дніпровського лиману. Внаслідок обстрілів у Куцурубській громаді загинуло двоє людей. Поблизу розташована Кінбурнська коса, звідки, як відомо, окупанти раніше завдавали ударів. Окупанти продовжують використовувати людей на цьому напрямку як живий щит.

“Вони розташовують свої вогневі позиції, зокрема РСЗВ, просто серед подвір’їв місцевих мешканців. Це ускладнює нам роботу у відповідь, але не робить її абсолютно неможливою. Ми продовжуємо відстежувати їхні маневри, рух та наміри. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо відзвітувати про хороші результати”, – зауважила Гуменюк

Окупанти готують новий «жест доброї волі» на Півдні: відео

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