Окупанти змінюють тактику ракетних ударів – у ГУР назвали дві причини

Ракет у Росії не більшає, а останні масовані удари свідчать про те, що ворогу вже не вдасться створити блекаут, тому окупанти змінюють тактику ракетних ударів

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, повідомляє НСН

“По-перше, вони справді вчаться на своїх помилках. По-друге, у них закінчуються не лише високоточні ракети, а й ракетне озброєння загалом”, – пояснив він.

Окупанти змінюють тактику ракетних ударів

За його словами, у РФ ще тисячі ракет, але ворог використовує їх більше, ніж може виробляти – не більше 30-40 ракет на місяць.

“Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження”, – додав Черняк.

В ніч проти 27 лютого РФ протягом майже п’яти годин атакували Україну іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.

За даними Генштабу, загалом окупанти запустили 14 безпілотників, 11 з яких силам ППО вдалося знищити, зокрема дев’ять – на території Київської області.

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