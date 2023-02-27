Ворогом була здійснена нічна атака дронів 27 лютого. У багатьох регіонах лунала повітряна тривога і було чутно звуки вибухів. На жаль, є загиблий і поранені. НСН розповість, що відомо про це. Матеріал оновлюється.

В ніч проти 27 лютого російські окупанти атакували територію України іранськими дронами-камікадзе. Зокрема, сирени ввімкнули у Чернігівській, Київській, Житомирській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Чернівецькій, Сумській, Рівненській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Звуки вибухів чули у Запоріжжі, на Київщині, Хмельниччині і Чернігівщині.

Масована нічна атака дронів 27 лютого: ситуація в регіонах

Київ

Сигнал “повітряна тривога” пролунав у Києві о 23:19. Близько 12-ї ночі в телеграм-каналі Київської ОВА повідомили, що в області зафіксовано ворожі повітряні цілі і про готовність ППО для їхнього ураження. Громадян закликали перебувати в укриттях. За кілька хвилин повідомили про роботу системи протиповітряної оборони.

“На Київщині працює ППО. Не нехтуйте заходами безпеки! Зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з офіційних джерел”. — йдеться в повідомленні

Очільник ОП Андрій Єрмак написав у телеграм-каналі: “ППО вже має позитивні результати роботи. Маємо ще цілі в небі, будьте уважні.Броварський та Бориспільський райони — ППО”.

Чернігів

Близько 12-ї ночі ОК “Північ” повідомило, що на Чернігівщині збито один “Шахед”.

За кілька хвилин українські захисники повідомили про збиття ще двох ворожих БпЛА. Згодом оперативне командування повідомило про збиття ще двох безпілотників.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що область атакують “Шахеди”, ППО успішно працює.

“ППО кращі”, — написав він

Хмельницький

Російські окупанти атакували дронами місто Хмельницький. Зафіксовано кілька вибухів після 2-ї ночі. Інформацію підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

“Пролунав вибух у Хмельницькому. Деталі згодом. Повторний вибух! Залишайтеся в укриттях! Ще один вибух!”, — написав він

Місцеві ЗМІ повідомили, що на місці влучань виникла пожежа.

Вранці стало відомо, зо внаслідок нічної атаки на Хмельницький – є загиблий і 4 поранені. Пошкоджено низку будівель. Станом на 07:30 триває гасіння пожеж.

Запоріжжя

Щонайменше чотири вибухи зафіксували в Запоріжжі, які пролунали до оголошення сигналу повітряної тривоги, що може свідчити про використання російськими військами модернізованих для наземного застосування ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300.

Офіційно Запорізька ОВА опівночі закликала перебувати в безпечних місцях і не поширювати фото та відео з місць прильотів – «не інформуйте ворога про результати їхньої роботи на теренах Запорізької області».

Нічна атака дронів 27 лютого – що кажуть у Генштабі

У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі, з 23.00 до ранку, російські війська застосували територією України 14 БпЛА типу ‘Shahed’. Попередньо 11 цих дронів збили українські захисники, – Генштаб ЗСУ.

Також тут зазначають, що протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів по території України, 2 з яких — із застосуванням БпЛА типу “Шахед-136” по цивільній інфраструктурі.

Крім того, ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщинні та Донеччині.

Нічна атака дронів 27 лютого може передувати ракетній атаці. Тож зарядіть повербанки, зробіть запаси води і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

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