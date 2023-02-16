Нічна масована атака на Україну 16 лютого – що відомо

Уночі 16 лютого була здійснена масована атака на Україну. Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Масована атака 16 лютого. Що відомо

Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

«Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя», йдеться у повідомленні.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

«На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет», повідомили у Повітряних силах.

За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони ОК “Південь” Наталії Гуменюк, Росія випустила по Україні всі вісім ракет “Калібр”, які тримала в Чорному морі.

«ППО південного напрямку спрацювала на відмінно ‒ збиті всі вісім ракет: шість над Миколаївщиною, дві над Херсонщиною. На жаль, в купі з цим ворог використав й інші способи ураження. Це була міксована атака, зокрема, із застосуванням дронів та літаків стратегічної авіації. Знаємо, що є влучання у Львівській області», зазначила Гуменюк.

Про те, що окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині, повідомив голова Львівськї ОВА Максим Козицький. За його словами, жертв і постраждалих немає.

Про жертви повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Жахлива ніч у Павлограді. О третій годині після опівночі, коли люди мирно спали в своїх домівках, ворог вдарив ракетами по місту», зазначив він.

Очільник області додав, що загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. Двоє поранених шпиталізували: 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Крім того, пошкоджене промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

Як пише Микола Лукашук – голова ДОР, за даними військових, силами нашої ППО в зоні відповідальності ПвК «Схід» вночі було збито шість ворожих ракет. П’ять із них – над Дніпропетровщиною. Одну ракету, яка летіла на Дніпропетровщину, збили над Запорізькою областю. Ще одна розірвалася у повітрі.

Про нічну атаку також повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що внаслідок російських ударів є влучання на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

«росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА», повідомив Єрмак.

Масована ракетна атака на Україну 10 лютого: все, що відомо