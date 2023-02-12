Атака дронів-камікадзе: як розпізнати безпілотник та захистити себе

В Україні продовжуються ворожі атаки дронів-камікадзе. Громадянам розповіли, як розпізнати звук безпілотника та де рятуватися від таких апаратів, передає НСН.

Розпізнати політ іранського дрона-камікадзе можна за звуком.

«Ці дрони гучні. Коли наближаються, у повітрі добре чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили», розповідають фахівці.

Атака дронів-камікадзе: що робити

Тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів;

Перейдіть до укриття і чекайте на завершення атаки;

Якщо поруч із вами немає укриття – дотримуйтесь правила “двох стін”. Можна сховатися у підвалах, підземних паркінгах та переходах.

Загальні поради, як поводитися під час обстрілів

Якщо під час обстрілу ви перебуваєте на вулиці – знайдіть будь-яке заглиблення в землі або канаву. Лягайте на землю і закрийте голову руками. Ногами розверніться в бік стрілянини;

У приміщенні краще обрати місце в кутку і недалеко від виходу, щоб за лічені секунди залишити приміщення у випадку влучання у нього снаряда;

Залишайтеся в укритті щонайменше 10 хв після завершення обстрілу, оскільки загроза його відновлення існує;

Не залишайтесь в транспорті під час обстрілу! Вийдіть з нього та відійдіть далі від дороги. Там ви можете знайти укриття;

В жодному разі не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.

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