Атака дронів-камікадзе: як розпізнати безпілотник та захистити себе

В Україні продовжуються ворожі атаки дронів-камікадзе. Громадянам розповіли, як розпізнати звук безпілотника та де рятуватися від таких апаратів, передає НСН.
Розпізнати політ іранського дрона-камікадзе можна за звуком.
«Ці дрони гучні. Коли наближаються, у повітрі добре чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили», розповідають фахівці.
Атака дронів-камікадзе: що робити
- Тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів;
- Перейдіть до укриття і чекайте на завершення атаки;
- Якщо поруч із вами немає укриття – дотримуйтесь правила “двох стін”. Можна сховатися у підвалах, підземних паркінгах та переходах.
Загальні поради, як поводитися під час обстрілів
- Якщо під час обстрілу ви перебуваєте на вулиці – знайдіть будь-яке заглиблення в землі або канаву. Лягайте на землю і закрийте голову руками. Ногами розверніться в бік стрілянини;
- У приміщенні краще обрати місце в кутку і недалеко від виходу, щоб за лічені секунди залишити приміщення у випадку влучання у нього снаряда;
- Залишайтеся в укритті щонайменше 10 хв після завершення обстрілу, оскільки загроза його відновлення існує;
- Не залишайтесь в транспорті під час обстрілу! Вийдіть з нього та відійдіть далі від дороги. Там ви можете знайти укриття;
- В жодному разі не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.
Раніше ми писали:
- В ОК Південь розповіли, чому дрони Shahed не загрожуватимуть Україні у найближчі дні
- РФ посилила розвідку дронами – можлива підготовка окупантів до нових ракетних ударів
- Ракетний удар по Україні – скільки ракет та дронів-камікадзе було випущено окупантами 10 лютого