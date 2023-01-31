Найближчим часом Росія, швидше за все, не зможе застосувати іранські дрони Shahed для ударів по території України.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк, передає НСН.

За словами Гуменюк, головна причина полягає у поганих погодних умовах для запуску безпілотників. Річ у тім, що поривчастий вітер, який зараз спостерігається над територією нашої країни, не дозволяє окупантам успішно запускати та використовувати ці дрони-камікадзе.

Проте, голова пресцентру закликає людей не розслаблятися і слідкувати за сигналами повітряної тривоги, адже вночі вітер може затихати, і російський агресор знову може почати атаки “Шахедами”.

За словами Гуменюк, російська армія намагається розробити нову тактику, щоб зменшити ефективність української ППО. Для цього, наприклад, росіяни активізують повітряну розвідку, відволікаючи наші ППО, а потім запускають масову атаку бойовими дронами.

“Вони намагаються максимально ретельно зібрати інформацію, зокрема і про об’єкти, що належать до протиповітряної оборони, вони відстежують і бачать результативність нашої ППО, яка зросла до 75-80% у протидії масованим ракетним атакам. Це говорить про те, що вони шукають тактику, коли можуть знизити цей відсоток протидії нашій ППО. Тому дешевші “Шахеди” використовуються першими хвилями для того, щоб і розвідати, і знищити засоби ППО, виснажити систему спостереження. А потім уже запускають ракети”, заявила Наталія Гуменюк.

Джерело: NV