Ракетний удар по Україні – скільки ракет та дронів-камікадзе було випущено окупантами 10 лютого

Минулої доби російські війська завдали чергового ракетного удару по Україні. Стало відомо, скільки ракет та дронів-камікадзе було випущено

Усього за день окупанти випустили 106 ракет.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що під час обстрілу ворог застосував 32 зенітні керовані ракети С-300 і 74 крилаті ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено силами ППО.

Крім того, окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 із них із застосуванням БпЛА типу “Шахед-136”. Завдяки злагодженій роботі підрозділів ЗСУ 22 дрони збиті.

Відомо, що українські захисники збили 9 російських ракет над Львівською областю під час масованої атаки 10 лютого. При цьому внаслідок атаки в області також є пошкодження.

Також окупанти вночі 10 лютого завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.

Масована ракетна атака на Україну 10 лютого: все, що відомо