Окупанти випустили не всі підготовлені ракети – ЗСУ попереджають про можливість нового удару

14 січня під час атаки на Україну окупанти використали половину з підготовлених до удару «Калібрів» у Чорному морі. ЗСУ попереджають, що вони можуть бути використані

Частина ракет залишається на бойовому чергуванні, а отже можуть бути використані. Про це сказала начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє НСН

«Вчора ми бачили, що вони дійсно спорядили аж п’ять ракетоносіїв. Серед яких один підводний. І використовували ракети типу «Калібр» під час масованої атаки. Якщо вчора в Чорному морі перебував запас 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії… Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані», – розповіла Гуменюк.

ЗСУ попереджають про можливість нового масованого удару по Україні

Нагадаємо, противник 14 січня завдав масованих ракетних ударів по території України. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.

Як повідомив Генштаб ЗСУ вранці 15 січня, для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю, 26 ракет знищили наші захисники.

Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України.

Джерело

Окупанти наступають на чотирьох напрямках, ЗСУ відбивають атаки — війна в Україні 15 січня