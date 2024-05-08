Не дивлячись на прогнози букмекерів , неочікуваним претендентом на перемогу у Євробаченні-2024, виявився зовсім не той артист, на кого всі ставили.

Новини України – НСН, покаже читачам, хто ж насправді може стати переможцем у пісенному конкурсі Євробачення-2024.

Її виступ, можливо, залишився по за увагою багатьох, але те, що вона сто відсотків стане найяскравішою учасницею конкурсу, не має жодного сумніву.

На жаль, ми не можемо зараз оприлюднити її прізвище, але ми залюбки покажемо вам її неперевершений виступ. І, будьте обережні, ваші емоції можуть викликати шалене задоволення.

Показали претендентку на перемогу у Євробаченні-2024

Показали претендентку на перемогу у Євробаченні-2024

Звісно, це жарт 🙂 Але погодьтеся, що красуні сурдоперекладачки – неймовірно чарівні і талановиті. Вони варті окремої нагороди, принаймні приз глядацьких симпатій їм треба вручити. На нашу думку, кожен учасник конкурсу, незалежно від ролі, може залишити слід у серцях глядачів і заслуговує на визнання.

До речі, раніше Новини України – НСН писали, що Україна в фіналі «Євробачення-2024»: скандал через Бандеру і травма Jerry Heil – що відомо

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Довідка:

Перший конкурс Фестивалю пройшов 24 травня 1956 року в місті Лугано, Швейцарія. У ньому взяли участь сім країн, кожна з яких представила по дві пісні. Але вже з 1957 року ввели обмеження — одна пісня від кожної країни-учасниці. Пісенний конкурс Євробачення 1956 року виграла приймальна країна — Швейцарія. Мережа Євробачення використовується для міжнародної трансляції багатьох програм новин та спорту й різноманітних спеціальних подій. Проте, Пісенний Конкурс є найпопулярнішою програмою ЄМС і з часом став синонімом слова «Євробачення»

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