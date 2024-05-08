Україна в фіналі «Євробачення-2024»: скандал через Бандеру і травма Jerry Heil – що відомо

Україна в фіналі «Євробачення-2024» – і це гарна новина! Дует alyona alyona & Jerry Heil порадував глядачів запальним виступом і пройшов відбір далі. Але не обійшлося без скандалів і, на жаль, без травм. Чому поляки закликали не голосувати за Україну? Коли фінал і під яким номером виступить український дует?

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про це.

Україна в фіналі «Євробачення-2024»

Отже, у вівторок, 7 травня, у шведському Мальме відбувся перший півфінал Євробачення-2024, де з-поміж 15 країн-учасників до фіналу пройшло десять виконавців — серед них і представниці України alyona alyona & Jerry Heil, які виступили з піснею «Teresa & Maria» під номером 5.

З першого півфіналу у фінал пройшли 10 учасників:

Сербія: TEYA DORA — «RAMONDA»

Португалія: iolanda — «Grito»

Словенія: Raiven — «Veronika»

Україна: alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»

Литва: Silvester Belt — «Luktelk»

Фінляндія: Windows95man — «No Rules!»

Кіпр: Silia Kapsis — «Liar»

Хорватія: Baby Lasagna — «Rim Tim Tagi Dim»

Ірландія: Bambie Thug — «Doomsday Blue»

Люксембург: TALI — «Fighter»

alyona alyona & Jerry Heil вразили глядачів символічною постановкою від дворазової номінантки «Ґреммі» — Таня Муіньо. Виступ вийшов дуже емоційним і з глибоким сенсом.

Наприкінці виступу alyona alyona & Jerry Heil подякували всім за підтримку України.

Коли фінал Євробачення 2024 і під яким номером alyona alyona & Jerry Heil

Другий півфінал Євробачення-2024 пройде 9 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня. Загалом з двох півфіналів до великого фіналу конкурсу буде відібрано 20 учасників, до яких 11 травня доєднаються представники країн, які потрапляють у фінал автоматично: цьогоріч це Швеція, як країна-організаторка, а ще Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція, як країни «Великої пʼятірки».

Після першого півфіналу Євробачення 2024 року десять фіналістів взяли участь у жеребкуванні своїх місць у фіналі конкурсу 11 травня. Учасники визначали, хто виступить у першій та другій половинах шоу, а також уперше було запроваджено ‘вибір продюсера’. Саме таку позицію витягли українки alyona alyona та Jerry Heil.

Що таке «вибір продюсера», який витягнула українська команда?

Поки що порядок виступів виглядає так:

У першій половині фіналу (перші 13 виступів) глядачі точно побачать Литву, Ірландію та Люксембург.

У другій половині (з 13 по 26 виступ) – Кіпр, Словенію та Фінляндію.

Україна, Сербія, Хорватія та Португалія можуть виступити як у першій, так і у другій частині шоу, адже витягли ‘вибір продюсера’.

Ця позиція означає, що після проведення другого півфіналу 9 травня та жеребкування решти фіналістів, включаючи країни ‘Великої п’ятірки’ та державу-господаря конкурсу 2024 року – Швецію – продюсери Євробачення почнуть самостійно визначати порядкові номери учасників, які витягли відповідний сувій.

Їхні виступи розставлять у такому порядку, щоб фінал вийшов рівномірно насиченим енергійними виступами, які періодично перериватимуться на ліричні балади.

Як пояснив оргкомітет Євробачення, через стару систему жеребкування фінали були незбалансовані. Наприклад, в одній половині шоу могли виступати всі фаворити глядачів або кілька виступів поспіль звучали спокійні треки, а потім значна частина конкурсу була настільки динамічною, що втомлювала фанатів.

З іншого боку, впровадження ‘вибору продюсера’ зумовлено складністю деяких декорацій. Щоб правильно організувати логістику, учасникам треба виступати у певній послідовності.

Скандал через Бандеру – у Польщі закликали не голосувати за Україну

У Польщі розкритикували українську співачку Jerry Heil та закликали не підтримувати Україну на Євробаченні.

Поляків обурив одяг українки у короткому ролику у соціальних мережах. Українська співачка Jerry Heil мала світшоті з написом Banderaciaga. Banderaciaga це обігрування прізвища українського борця за незалежність України 20 століття Степана Бандери та дому моди Balenciaga.

Поляки вважають Бандеру фашистом, націоналістом та звинувачують його у геноциді польського народу, тож вони обурились згадці про українського діяча та закликають ігнорувати Україну на Євробаченні 2024.

Наприклад польська депутатка від партії “Нові ліві” Анна-Марія Жуковська заявила, що не буде голосувати за Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні 2024.

“Цього разу я не буду голосувати за Україну. Якщо Україна зосередиться на промоції Бандери у своїй історичній політиці, це відштовхне Європу, яка має чітку думку про нацистських колабораціоністів. Я кажу ні націоналістам”, — пише Жуковська

Пролунали також заяви, що такий крок Jerry Heil, “це як плюнути полякам в обличчя”.

Травма Jerry Heil

Ще однією неприємністю, з якою стикнулася Jerry Heil, стала її травма, отримана під час виступу в першому півфіналі Євробачення.

У своєму Instagram зірка опублікувала фото та зазначила, що пошкодила ногу.

У той момент, коли я піднімаюся на гору і в кінці, коли вже почалася кульмінація, я падаю на коліно. Коли ми репетирували, то це було на підлозі, там немає куту нахилу. А тут вийшло, що я витяглася вперед і впала на гору, а вона під кутом. Тому трошки перестаралася по експресії і ти себе не тямиш, адреналін зашкалює”, – пояснила виконавиця

Jerry Heil додала, що зараз почувається добре.

Я жива, чесно. Мені приклали холод і все буде добре, – написала українка

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