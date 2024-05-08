Україна в фіналі «Євробачення-2024»: скандал через Бандеру і травма Jerry Heil – що відомо

Україна в фіналі «Євробачення-2024» – і це гарна новина! Дует alyona alyona & Jerry Heil порадував глядачів запальним виступом і пройшов відбір далі. Але не обійшлося без скандалів і, на жаль, без травм. Чому поляки закликали не голосувати за Україну? Коли фінал і під яким номером виступить український дует?
Новини України – НСН розповідають все, що відомо про це.
Україна в фіналі «Євробачення-2024»
Отже, у вівторок, 7 травня, у шведському Мальме відбувся перший півфінал Євробачення-2024, де з-поміж 15 країн-учасників до фіналу пройшло десять виконавців — серед них і представниці України alyona alyona & Jerry Heil, які виступили з піснею «Teresa & Maria» під номером 5.
З першого півфіналу у фінал пройшли 10 учасників:
- Сербія: TEYA DORA — «RAMONDA»
- Португалія: iolanda — «Grito»
- Словенія: Raiven — «Veronika»
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
- Литва: Silvester Belt — «Luktelk»
- Фінляндія: Windows95man — «No Rules!»
- Кіпр: Silia Kapsis — «Liar»
- Хорватія: Baby Lasagna — «Rim Tim Tagi Dim»
- Ірландія: Bambie Thug — «Doomsday Blue»
- Люксембург: TALI — «Fighter»
alyona alyona & Jerry Heil вразили глядачів символічною постановкою від дворазової номінантки «Ґреммі» — Таня Муіньо. Виступ вийшов дуже емоційним і з глибоким сенсом.
Наприкінці виступу alyona alyona & Jerry Heil подякували всім за підтримку України.
Коли фінал Євробачення 2024 і під яким номером alyona alyona & Jerry Heil
Другий півфінал Євробачення-2024 пройде 9 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня. Загалом з двох півфіналів до великого фіналу конкурсу буде відібрано 20 учасників, до яких 11 травня доєднаються представники країн, які потрапляють у фінал автоматично: цьогоріч це Швеція, як країна-організаторка, а ще Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція, як країни «Великої пʼятірки».
Після першого півфіналу Євробачення 2024 року десять фіналістів взяли участь у жеребкуванні своїх місць у фіналі конкурсу 11 травня. Учасники визначали, хто виступить у першій та другій половинах шоу, а також уперше було запроваджено ‘вибір продюсера’. Саме таку позицію витягли українки alyona alyona та Jerry Heil.
Що таке «вибір продюсера», який витягнула українська команда?
Поки що порядок виступів виглядає так:
- У першій половині фіналу (перші 13 виступів) глядачі точно побачать Литву, Ірландію та Люксембург.
- У другій половині (з 13 по 26 виступ) – Кіпр, Словенію та Фінляндію.
Україна, Сербія, Хорватія та Португалія можуть виступити як у першій, так і у другій частині шоу, адже витягли ‘вибір продюсера’.
Ця позиція означає, що після проведення другого півфіналу 9 травня та жеребкування решти фіналістів, включаючи країни ‘Великої п’ятірки’ та державу-господаря конкурсу 2024 року – Швецію – продюсери Євробачення почнуть самостійно визначати порядкові номери учасників, які витягли відповідний сувій.
Їхні виступи розставлять у такому порядку, щоб фінал вийшов рівномірно насиченим енергійними виступами, які періодично перериватимуться на ліричні балади.
Як пояснив оргкомітет Євробачення, через стару систему жеребкування фінали були незбалансовані. Наприклад, в одній половині шоу могли виступати всі фаворити глядачів або кілька виступів поспіль звучали спокійні треки, а потім значна частина конкурсу була настільки динамічною, що втомлювала фанатів.
З іншого боку, впровадження ‘вибору продюсера’ зумовлено складністю деяких декорацій. Щоб правильно організувати логістику, учасникам треба виступати у певній послідовності.
Скандал через Бандеру – у Польщі закликали не голосувати за Україну
У Польщі розкритикували українську співачку Jerry Heil та закликали не підтримувати Україну на Євробаченні.
Поляків обурив одяг українки у короткому ролику у соціальних мережах. Українська співачка Jerry Heil мала світшоті з написом Banderaciaga. Banderaciaga це обігрування прізвища українського борця за незалежність України 20 століття Степана Бандери та дому моди Balenciaga.
Поляки вважають Бандеру фашистом, націоналістом та звинувачують його у геноциді польського народу, тож вони обурились згадці про українського діяча та закликають ігнорувати Україну на Євробаченні 2024.
Наприклад польська депутатка від партії “Нові ліві” Анна-Марія Жуковська заявила, що не буде голосувати за Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні 2024.
“Цього разу я не буду голосувати за Україну. Якщо Україна зосередиться на промоції Бандери у своїй історичній політиці, це відштовхне Європу, яка має чітку думку про нацистських колабораціоністів. Я кажу ні націоналістам”, — пише Жуковська
Пролунали також заяви, що такий крок Jerry Heil, “це як плюнути полякам в обличчя”.
Травма Jerry Heil
Ще однією неприємністю, з якою стикнулася Jerry Heil, стала її травма, отримана під час виступу в першому півфіналі Євробачення.
У своєму Instagram зірка опублікувала фото та зазначила, що пошкодила ногу.
У той момент, коли я піднімаюся на гору і в кінці, коли вже почалася кульмінація, я падаю на коліно. Коли ми репетирували, то це було на підлозі, там немає куту нахилу. А тут вийшло, що я витяглася вперед і впала на гору, а вона під кутом. Тому трошки перестаралася по експресії і ти себе не тямиш, адреналін зашкалює”, – пояснила виконавиця
Jerry Heil додала, що зараз почувається добре.
Я жива, чесно. Мені приклали холод і все буде добре, – написала українка
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