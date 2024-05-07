Півфінал Євробачення-2024 вже зараз: які шанси у України і де дивитися

Вже зараз, 7 травня, розпочинається міжнародний конкурс Євробачення-2024. Нашу країну цього року представляють Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Українські співачки мають виступити у першому півфіналі й у них є всі шанси попасти у фінал конкурсу.

Українці зможуть повболівати за співачок у прямому ефірі. Новини України НСН розкаже, коли та де дивитися виступ українського дуету.

Розклад Євробачення-2024

Перший півфінал — вівторок, 7 травня, о 22:00 за Києвом

Alyona Alyona та Jerry Heil виступлять під номером 5. Під час півфіналу визначиться десять фіналістів, а решта країн з найменшою кількістю балів від глядачів закінчать боротьбу у конкурсі.

Другий півфінал — четвер, 9 травня, о 22:00 за Києвом

У цьому півфіналі візьмуть участь 16 країн. З них також оберуть десятку фіналістів шляхом глядацького голосування.

Фінал — субота, 11 травня, о 22:00 за Києвом

У фіналі виступатимуть 26 країн: по десять із кожного півфіналу та шість автофіналістів — «Велика п’ятірка» (засновники Євробачення) Великобританія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина та країна-господарка цьогорічного конкурсу Швеція.

Де дивитись Євробачення-2024 ONLINE

Усі три шоу транслюватимуться у прямому ефірі онлайн на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу Eurovision Song Contest.

З українським перекладом коментатора Тімура Мірошниченка трансляцію можна буде подивитися по телевізору на каналі «Суспільне Культура», на сайті «Суспільне Культура», на діджитал-платформі «Суспільне Євробачення» та у додатку «Дія» (у розділі Дія.TV).

Крім того, платформа Київстар ТБ також планує показати Євробачення-2024 у безкоштовному доступі незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера.

Що пророкують букмекери

Яке місце пророкують букмекери українським виконавицям перед першим півфіналом eurovisionworld.

Перша п’ятірка за прогнозами букмекерів

Перше місце букмекери прогнозують виконавцям з Хорватії – Baby Lasagna. Шанси на перемогу вже виросли до 32%.

На другому місці – Швейцарія – Nemo з шансами на перемогу в 16%.

Третє місце пророкують Італії – Angela Mango з 11%

Четверте – за Україною, яку представляють alyona alyona та Jerry Heil – всього 8%.

На п’яте місце букмекери поставили представників Ірландії – Bamby Thug, які мають 6%.

Як виглядає перша десятка Євробачення 2024

Як змінювалися шанси України на перемогу

Варто зазначити, що раніше букмекери прогнозували Україні тільки п’яте місце, але після початку репетицій думки змінилися.

В певний момент українські виконавиці вирвалися на третє місце, але зараз знову опинилися на четвертому.

А от представники Нідерландів з першої п’ятірки зовсім вибули.

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