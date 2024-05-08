Після тривалої перерви, що тривала понад 30 років, Люксембург знову з’явився на Євробаченні. Люксембург на Євробаченні не брав участь з 1993 року, незважаючи на те, що вона є однією з найбільш успішних у історії цього заходу.

7 травня Люксембург здивував шанувальників Європи своїм захоплюючим поверненням. На сцені в Мальме, Швеція, у першому півфіналі виступила представниця Великого Герцогства TALI, яка завоювала серця глядачів піснею “Fighter”.

Триумфальне повернення: Люксембург на Євробаченні після 30-річної перерви

TALI вдалося вразити публіку та гідно представити свою країну, пробившись до гранд-фіналу, де 11 травня вона боротиметься за перемогу. Її французькомовна пісня розповідає про те, “як усі люди страждають і як витримують страждання”, зокрема через особистий досвід TALI у музичній індустрії Нью-Йорка, де вона “переживає стільки відторгнень”.

Цей виступ допоміг Люксембургу увійти до десятки фаворитів перших фіналістів Євробачення 2024 за результатами глядацького голосування. Однак, букмекери поки що не вважають Люксембург одним з лідерів цьогорічного конкурсу, ставлячи країну на 22 місце в рейтингу після першого півфіналу.

Люксембург вперше взяв участь у Євробаченні з часу його заснування у 1956 році і має на своєму рахунку п’ять перемог, що робить його одним із найуспішніших учасників разом з Францією, Нідерландами та Великою Британією. Особливо видатними були дві перемоги Люксембургу у 1972 та 1973 роках. Після невдалих виступів у 80-х та на початку 90-х країна знялася з конкурсу у 1993 році.

TALI Голергант, 23-річна співачка, народилася в Ізраїлі, а нині живе в Нью-Йорку, де працює тренеркою з вокалу і вчителем музики, а також виступає у мюзиклах, зокрема в “Les Misérables”. Її перший альбом вийшов у 2021 році. Вона ніколи не бачила Люксембург на Євробаченні, але саме вона стала тією, хто повернув країну на конкурс після довгої перерви.

Триумфальне повернення: Люксембург на Євробаченні після 30-річної перерви

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