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Чи будуть Jerry Heil та alyona alyona висвітлювати тему війни на Євробаченні (відео)

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Чи будуть Jerry Heil та alyona alyona висвітлювати тему війни на Євробаченні (відео)

Артистки розповіли, чи будуть Jerry Heil та alyona alyona висвітлювати тему війни на Євробаченні. Конкурс відбудеться вже у травні в Мальме.

Повідомляє сайт «новини України – НСН».

В цьому році Україну на Євробаченні буде представляти дует Jerry Heil та alyona alyona з піснею «Teresa & Maria». У пісні робиться акцент на боротьбі з ворогом за допомогою використання сильних жіночих образів. Враховуючи символізм композиції, alyona alyona та Jerry Heil намагатимуться привернути увагу до повномасштабної війни в Україні.

Однак співачки говорять, що не хочуть прямо говорити про криваві події. Для них важливо представити Україну на Євробаченні без скандалів. Адже від цього залежить популяризація української музики у світі.

Чи будуть Jerry Heil та alyona alyona висвітлювати тему війни на Євробаченні: відео

«Для нас дуже важливо бути проявленими щороку на “Євробаченні” з багатьох причин. І для того, щоб привернути увагу до України, показати, що Україна все ще є і все ще потребує допомоги. І, зокрема, щоби показати, що навіть в умовах війни музика в Україні розвивається. І щоб кожного дня в закордонних плейлистах з’являлася українська музика. Не від “Євробачення” до “Євробачення”, а стабільно», сказали артистки

Вони наголосили, що пісенний конкурс є аполітичним.

«Оскільки конкурс аполітичний і ми дорожимо нашою можливістю виступати там, ми не хочемо її втратити просто так. Все-таки хочеться виступити і показати цей номер», додали співачки.

Джерело

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