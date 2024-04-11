Невдовзі стартує зведення залізничної євро колії у Закарпатській області. Вона з’єднуватиме міста Чоп та Ужгород

Про це повідомили у Закарпатській ОВА, передає НСН.

У Закарпатськый ОВА розповіли, що довжина майбутньої залізниці становитиме 22 км. Одноколійну ділянку шириною 1435 мм сконструюють усередині вже наявної колії шириною 1520 мм.

Також на залізниці в Ужгороді спорудили символічний залізничний прогін протяжністю 20 метрів. У майбутньому довжина євроколії має становити 22 км.

За словами першого заступника очільника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, роботи над будівництвом колії розпочнуть у травні, а закінчити планують до кінця 2025 року.

Спорудження залізничної євроколії у Закарпатській області – які міста будуть з’їднані

«Будівництво залізничної колії європейського стандарту — важливий крок для інтеграції нашої країни в Євросоюз. Адже йдеться не лише про покращення у транспортній галузі, це і крок для поглиблення економічних зв’язків, розвитку туризму тощо», — зауважив Білецький.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що спорудження такої колії дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Гроші на будівництвоэвроколыъ виділять із грантових коштів ЄС, які «Укрзалізниця» отримала в межах програми Connecting Europe Facility.

У Закарпатській ОВА також додають, що в перспективі на ужгородському вокзалі облаштують пункт митного і прикордонного контролю — це дозволить не зупиняти поїзди на державному кордоні.

Євроколія в Україні

Європейська колія має ширину 1435 мм. Такими стандартами користуються приблизно 60% усіх залізниць. Проте ширина колій в Україні переважно більша — 1520 мм. Так склалося ще з часів російської імперії та Радянського Союзу. Тільки залізниці України, які прилягають до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, мають ділянки з європейською шириною.

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