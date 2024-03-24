Росія будує залізницю до Бердянська: яка мета її створення – британська розвідка

Росія будує залізницю до Бердянська, задля підтримки своєї активності в Маріуполі, але воно є вразливим до українських ударів системами дальньої дії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у соцмережі Х, передає НСН.

Правитель РФ володимир путін 18 березня заявив про будівництво залізничної гілки від російського Ростова-на-Дону до окупованого Криму через інші захоплені території України. Тоді він сказав, що перша ділянка залізниці нібито відновить доступ до Бердянська.

За словами розвідників, існуюча залізниця проходить через територію, яка вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності. Зазначається, що залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

“Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проектів, які росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька”, – додають у відомстві.

На думку британців, однією з цілей РФ буде підтримка активності у Маріуполі. Зокрема, загарбники, ймовірно, захочуть відновити “Азовсталь” та інші об’єкти, які зруйнували у 2022 році.

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