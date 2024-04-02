«Хочеш миру – готуйся до війни»: Білорусь готується до війни

Білорусь готується до війни. У країні триває підсилення оборонної готовності.

Про це 2 квітня заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Пише видання БЕЛТА, передає НСН.

Сьогодні Олександр Лукашенко взяв участь у церемонії закладання капсули із посланням нащадкам на місці будівництва нової міської лікарні у Гродно. Він зазначив, що цей захід можна розцінювати як послання сусіднім з Білоруссю країнам.

“Ми ж зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поряд з кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та іншого, збільшують витрати на ударні озброєння. А ми тут дві третини бюджету регіону направляємо на соціальну сферу – охорона здоров’я, освіта, культура, спорт і так далі. Ми хочемо побудувати своє мирне майбутнє. Ми налаштовані лише на творення», сказав Лукашенко.

Білорусь готується до війни

Він зазначив, що його країна не хоче воювати.

«Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. «Хочеш миру – готуйся до війни» – не я це вигадав. Це дуже правильно сказано», додав він.

Зараз у Білорусі триває необхідна підготовка відповідних підрозділів, у війська постачають різні види озброєнь і техніки.

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