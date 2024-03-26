Лукашенко «зіпсував усю малину» Путіну: підозрювані у теракті в Крокус Сіті Хол тікали в напрямку Білорусі

У той час як росія осатаніло ліпить з України «терориста» і намагається «повісити» теракт у Крокус Сіті Холл на наші спецслужби, білоруський «батька» зіпсував Путіну усю «малину». Лукашенко зламав версію росіян про «втечу» терористів до України і заявив, що тікали вони у напрямку Білорусі.

А, як ми знаємо, саме напрямок руху таджиків росіяни виставляють у якості «доказу» нібито причетності України до теракту. І це, по суті, їх єдиний аргумент. Адже навіть візиток Яроша на місці подій не знайшли.

Зокрема, посол Росії у США Антонов так прямо і заявив:

Напрям втечі бойовиків після теракту в ‘Крокус сіті холі’ говорить про те, що режим у Києві став терористичним.

Л – логіка, – як то кажуть. Втім з логікою у росіян ніколи добре не було.

Але ми не про це.

А про Лукашенко.

Отже, раптом з’являється Лукашенко, і в інтерв’ю державному білоруському ЗМІ «Белта» розповідає, «звідки готувався напад»… ой, тобто, куди тікали підозрювані у теракті. Розбиваючи версію росіян в пух і прах.

Терористи, які влаштували стрілянину у російському концертному залі “Крокус Сіті Холл”, тікали у напрямку Брянська, що неподалік кордону з Білоруссю. І тільки коли побачили, як потужно Білорусь готується до зустрічі, змінили напрям руху. Тобто до України терористи спочатку зовсім не збиралися.

За словами Лукашенка, він у той вечір був на зв’язку з Путіним на рівні спецслужб. І Білорусь перевела свої правоохоронні органи на посилений режим роботи.

У перші хвилини після теракту, як у Росії частина області (від ред. – Брянської) перейшла на посилений безпековий режим, так і у нас. У перші хвилини мені доповів голова КДБ (він займається антитерористичними заходами). Ми по самій бойовій ситуації привели в дію свої підрозділи. Зокрема, було задіяно сили МВС, виставлено пости на дорогах, у тому числі з Росією, залучалися сили КДБ, Держприкордонкомітету, деякі частини військовослужбовців. Тому вони до Білорусі ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися та пішли на ділянку українсько-російського кордону, – сказав Олександр Лукашенко

Цікаво, він це сказав випадково, по дурості, вони не домовилися, чи “батька” навмисно підставив «старшого брата»? І чи не боїться він, що тепер Білорусь звинуватять у підготовці теракту? Ну, раз тікали у її бік, значить, за логікою посла Антонова, “режим у Мінську став терористичним”.

З цікавістю спостерігаємо.

Раніше ми повідомляли: Теракт у “Крокус Сіті Хол” – хто причетний: подробиці та версії розстрілу людей під час концерту