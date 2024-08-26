Яка ситуація на українсько-білоруському кордоні станом на 26 серпня, розповіли у ДПСУ.

Станом на 26 серпня українські прикордонники не фіксують перекидання військових сил та техніки біля білоруського кордону. Ситуація залишається контрольованою.

Про це речник ДПСУ України Андрій Демченко заявив в ефірі телемаратону “Єдині новини“, передають «Новини України – НСН».

Загалом по кордону ситуація незмінна. Сили оборони України різних частин, а це й прикордонники, й Збройні сили, Національна гвардія повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося, – зазначив Демченко

За його словами, безпосередньо біля українського кордону прикордонники не відмічають переміщення техніки та особового складу. Але загалом цей напрямок, як і раніше, залишається загрозливим.

Речник ДПСУ пояснив, що за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, стежать підрозділи розвідки, щоб “розуміти, наскільки ситуація може змінюватись, аби ми були готові на тому чи іншому напрямку, якщо якісь дії розпочнуться з території Республіки Білорусь”.

Демченко також додав, що Росія наразі не має достатнього угруповання військ на території Білорусі для вторгнення в Україну з цього напрямку.

Нагадаємо, у МЗС України опублікували заяву і закликом до Збройних сил Білорусі відвести війська від кордону з Україною на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню.

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