Прикордонники не фіксують переміщення техніки чи військ до українського кордону. Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляють “Новини України – НСН”.

“Безпосередньо по кордону ситуація незмінна, вона повністю контрольована. Але звісно ми бачимо, що Білорусь вчергове починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку. Скоріше за все, для того, щоб продовжувати “підігрувати” Росії. Бачимо звинувачення в бік України – це неодноразово вже робилося Лукашенком та всією Білоруссю”, – сказав Демченко.

Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована – що кажуть в ДПСУ

Він наголосив, що на даний момент поряд з українським кордоном Держприкордонслужба не фіксує переміщення техніки чи особового складу білоруських військ.

“Скоріше за все, у рамках цього інформаційного впливу Білорусь буде вимушена робити фото і відеоматеріали. Можливо, якісь частини перебуватимуть на напрямку кордону з Україною, але на даний момент поряд з нашим кордоном додаткових сил не фіксується”, – зазначив речник.

Демченко додав, що українські прикордонники продовжують відстежувати ситуацію у Білорусі.

Джерело: РБК-Україна.

Ще новини України: Документи на кордоні перевірятимуть по-новому – у ДПСУ розповіли про зміни