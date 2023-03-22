Росія готує ще один наступ на Україну найближчими тижнями – CNN

Росія готує ще один наступ на Україну найближчими тижнями – можливо, за різними напрямками. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, пише CNN, передає НСН.
За словами Кірбі, найближчі тижні будуть «критичними» у війні, і США очікують, що президент Росії Володимир Путін «спробує розпочати ще один наступ і, можливо, з багатьох інших напрямків».
«Ми маємо переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була до цього готова», – сказав він
За його словами, США роблять все, щоб Україна могла відбити будь-який напад РФ і могла сама проводити контрнаступ у будь-який час і в будь-якому місці, у розмірі та масштабі на свій вибір.
Саме тому ми зараз забираємо батальйони з України і проводимо з ними маневрену підготовку об’єднаних збройних сил. Саме тому вони збільшують підготовку з таких речей, як системи ППО Patriot. Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями та місяцями, – резюмував Кірбіі
Також Сполучені Штати покладаються на лідерство України у своєму пріоритеті запеклої битви за Бахмут і продовжуватимуть забезпечувати президента України «усім, що йому потрібно, де б він не вирішив воювати, заявив представник Ради нацбезпеки США.
Нагадаємо, у лютому окупаційні війська РФ почали наступати на низці напрямків на сході України, проте загрузли в боях за Бахмут.
У середині березня у ЗСУ повідомили, що російський наступ на Донецькому напрямі видихнувся. Окупаційні війська РФ зазнали серйозних втрат і зіткнулися з нестачею боєприпасів. Там додали, що окупанти втратили свій наступальний потенціал.
Росія готує ще один наступ на Україну: скрін статті у першоджерелі
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