Чому демілітаризацію ЗАЕС можуть провести лише ЗСУ

Чому демілітаризацію ЗАЕС можуть провести лише Збройні сили України. Про це пише Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

НСН наводить статтю Володимира Омельченка, яка опублікована на сайті УНІАН.

“Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на наступному тижні вдруге за останні півроку відвідає українську Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). В організації повідомляють, що Гроссі прагне “на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об’єкт у цих безпрецедентних і дуже складних умовах”. В МАГАТЕ зізнаються, що попри присутність експертів організації на майданчику ЗАЕС, ситуація на станції лишається небезпечною, й загрози ядерній безпеці та безпеці надто очевидні.

Крім того, в МАГАТЕ зазначають, що поїздка генерального директора в Україну має на меті забезпечити підтримку та покращити регулярну ротацію експертів МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС (попередня ротація відбулася з затримкою на місяць).

Однак усе це відбуватиметься також на тлі скасування планів щодо створення зони демілітаризації навколо Запорізької АЕС. Нещодавно Рафаель Гроссі заявив, що питання більше не розглядається, адже “в зоні активних бойових дій надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації”. Мовляв, МАГАТЕ сконцентрує свої зусилля на безпеці станції: щоб ЗАЕС не атакували й не використовували її територію для ведення бойових дій.

Це – офіційна версія. Але я вважаю, що основна причина не ця.

Проблема полягає в тому, що Гроссі розмовляв з російською та українською сторонами й зрозумів, що ситуація зайшла у глухий кут. МАГАТЕ не може нічого зробити, не може домогтися головного: демілітаризації ЗАЕС, виводу звідтіля російських окупаційних військ та передачі станції під контроль законній владі України.

Домовитись неможливо, оскільки Росія, по-перше, не хоче виконувати резолюції МАГАТЕ, зокрема про вивід військових угруповань з території станції та передачу контролю над нею українській владі.

По-друге, російська сторона просто пропонує замінити російських військовослужбовців на службовців національної гвардії, залишивши їх на станції. Однак не лише Україна, а й МАГАТЕ не можуть на це погодитись, адже розуміють: це може легітимувати російські війська на атомній станції.

Тому, думаю, було прийнято рішення відмовитись від опції створення зони безпеки. І перейти до нової опції – припинення вогню навколо ЗАЕС. Адже російські війська обстрілювали станцію постійно, провокуючи дуже небезпечні ситуації.

Яким може бути вихід? Думаю, є два шляхи, дві основні опції.

Перший – мирний. Для його реалізації потрібно, щоб в цьому питання об’єдналися Сполучені Штати й Китай та разом натиснули на російське керівництво. У них є достатня можливість, але має бути ще бажання. В США таке бажання є, у Китаю – не дуже.

Другий шлях – більш реальний – це військова поразка Росії. І, у разі поразки, відповідно, відвід, “жест доброї волі” російських військ з території станції. Адже ніяких розумних аргументів Росія сприймати не хоче”.

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