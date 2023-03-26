На Запоріжжі командування РФ наказало тримати підлеглих із Туви у підвалі без їжі (відео)

На Запоріжжі російське командування наказало тримати своїх підлеглих у підвалі без їжі і води.

Про це інформує НСН з посиланням на сайт Інформаційний спротив.

У соцмережах розповсюдили відео, записане військовослужбовцем із Туви, який знаходиться в окупаційній «військовій комендатурі» на території міста Пологи Запорізької області.

Як повідомляється, військовослужбовці віком 18-20 років утримуються у підвалі кілька днів без їжі та пиття за наказом свого ж командування.

Як йдеться у відео, у окупантів, які приїхали з Республіки Тува, не встигли відібрати мобільні телефони, тому вони змогли зняти умови, в яких перебувають. Причини такої поведінки керівництва наразі невідомі.

Уряд російської республіки Тува пообіцяв «провести перевірку» щодо звернення про «порушення прав військовослужбовців».

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