На Запоріжжі командування РФ наказало тримати підлеглих із Туви у підвалі без їжі (відео)

На Запоріжжі російське командування наказало тримати своїх підлеглих у підвалі без їжі і води.
Про це інформує НСН з посиланням на сайт Інформаційний спротив.
У соцмережах розповсюдили відео, записане військовослужбовцем із Туви, який знаходиться в окупаційній «військовій комендатурі» на території міста Пологи Запорізької області.
Як повідомляється, військовослужбовці віком 18-20 років утримуються у підвалі кілька днів без їжі та пиття за наказом свого ж командування.
Як йдеться у відео, у окупантів, які приїхали з Республіки Тува, не встигли відібрати мобільні телефони, тому вони змогли зняти умови, в яких перебувають. Причини такої поведінки керівництва наразі невідомі.
Уряд російської республіки Тува пообіцяв «провести перевірку» щодо звернення про «порушення прав військовослужбовців».
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