Гендиректор МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС – стало відомо коли

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідає українську Запорізьку АЕС наступного тижня.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ, передає НСН.

“Я вирішив знову поїхати на Запорізьку атомну електростанцію, щоб на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об’єкт у цих безпрецедентних і дуже складних умовах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти зменшити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні”, заявив Гроссі.

Він зазначив, що попри присутність МАГАТЕ на ЗАЕС протягом останніх 7 місяців, ситуація на об’єкті досі небезпечна.

“Загрози ядерній безпеці надто очевидні, як і необхідність діяти зараз, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров’я та навколишнього середовища людей в Україні та за її межами”, сказав він.

Крім того, Гроссі повідомив, що його поїздка також має на меті забезпечення регулярної ротації експертів МАГАТЕ до та з майданчика після дуже складних обставин, з якими зіткнулися експерти під час попередньої ротації в лютому, яка була затримана майже на місяць.

Вказується, що це буде другий візит генерального директора Гроссі до найбільшої атомної електростанції в Європі – Запорізької АЕС. Цей візит буде першим після того, як було встановлено постійну присутність експертів МАГАТЕ 1 вересня минулого року.

Як відомо, позиція України щодо окупованої РФ Запорізької АЕС не змінюється, переговори тривають, проте з боку росіян поки немає конструктиву в перемовинах.

Тим часом на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростації спостерігається значне зростання дефіциту фахових працівників, що можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

8 березня повідомлялося, що безпекова ситуація навколо тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) загострилася. Зокрема, поблизу АЕС посилилися бойові дії, а на ній самій побільшало російських військових.

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