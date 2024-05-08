Ось чому колаборантів треба карати суворіше: показова подія у Кривому Розі

Показова подія у Кривому Розі – черговий аргумент на користь того, що колаборантів треба карати суворіше. Тут затримали чоловіка, який раніше вже був судимий за колабораціонізм. Але скільки вовка не годуй, він все одно дивиться у ліс. Чоловік знову взявся за своє.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передають Новини України – НСН.

Показова подія у Кривому Розі: затримали ворожого інформатора

Місцевий мешканець передавав ворогу дані про дислокацію українських військових. Йому повідомили про підозру.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Кривий Ріг, раніше судимий за колабораційну діяльність, неодноразово передавав ворожому куратору інформацію військового характеру.

На виконання завдань куратора підозрюваний здійснював відеофіксацію військових об’єктів та визначав їх розташування за GPS-координатами. Він передавав дані про місця дислокації особового складу ЗСУ та військової техніки у м. Кривий Ріг.

Зібрані дані інформатор надсилав через анонімний акаунт в одному із месенджерів, за що і отримував грошову винагороду.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України під час виконання чергового завдання.

Під час особистого обшуку вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності та банківську картку.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Якби не така велика кількість колаборантів на волі в Україні, можливо б, і повномасштабної війни не було б… Або вона розвивалася б за іншим сценарієм…

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