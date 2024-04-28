У Кривому Розі для ВПО і місцевих мешканців запрацював кризовий центр: яку допомогу надають

У Кривому Розі для ВПО і місцевих мешканців запрацював кризовий центр. Благодійники надають різнобічну допомогу населенню.

Про це повідомили у Мінреінтеграції, передають Новини України – НСН.

Кризовий центр відкрив благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляється на фейсбук-сторінці фонду.

У Кривому Розі для ВПО і місцевих запрацював кризовий центр: яку допомогу надають і кому

Хто може отримати допомогу

Скористатися послугами фахівців можуть переселенці та місцеві жителі. Зокрема:

особи з інвалідністю (1, 2 групи);

одинокі батьки, матері чи опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні родини;

малозабезпечені;

самотні люди похилого віку (60+);

вагітні, матері-годувальниці з дітьми до 3 років.

А також ті, хто постраждали від насильства, особи без постійного доходу, сім’ї полонених, зниклих безвісті та родини, що потребують соціальних послуг, але з різних причин не отримують їх.

Яку допомогу надають

Тут можна отримати безкоштовні консультації юриста, психолога, кейс-менеджера, а також кризового консультанта.

Куди звертатися

Центр працює з 10:00 до 16:00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Франка, 8. (Парафія Святого Миколая Чудотворця УГКЦ).

Додаткову інформацію можна отримати за номерами: (067) 305-04-66, (098) 892-03-69, Карітас Україна.

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