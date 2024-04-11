У Кривому Розі стався вибух газу у багатоповерхівці: є жертва і постраждалі, серед них дитина.

Про це НСН повідомляє, посилаючись на ДСНС і місцеві ЗМІ.

У Кривому Розі внаслідок вибуху побутового газу постраждало 7 людей

Вночі до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці 21-ї бригади Національної Гвардії Довгинцівського району міста Кривий Ріг.

По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що в одній з квартир ймовірно стався вибух побутового газу, внаслідок якого виникла пожежа на площі 120 кв. м., яку надзвичайники ліквідували.

Сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з 3 по 5 поверхи. Зруйнована одна квартира на 4 поверсі. Пошкоджено сходову клітину з 3 по 6 поверх, балконні блоки та міжкімнатні перекриття.

Співробітники Служби порятунку врятували 4 людини. Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед них 5-річний хлопчик і його батьки, яких привалило стіною.

О 09:32 під завалами на третьму поверсі, рятувальниками виявлено тіло чоловіка.

Внаслідок події отримали травми 7 людей, 3 – госпіталізовані до лікарні.

На місці події продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Психологами ДСНС надано допомогу 23 постраждалим.

До місця виклику від ДСНС залучено 48 рятувальників та 10 одиниць техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

У Кривому Розі стався вибух газу у багатоповерхівці: фото, відео

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