«Я була на сусідній вулиці»: Наталія Могилевська опинилася в епіцентрі вибухів у Кривому Розі

12 березня Наталія Могилевська опинилася в епіцентрі вибухів у Кривому Розі. Вона приїхала до міста з концертом в рамках туру «Одне велике серце!»

Про це пише TSN.

Перед самим початком концерту у Кривому Розі пролунали вибухи. Могилевська записала відео разом зі своєю командою, які чекали на відбій повітряної тривоги. Наталія повідомила, що команда не починає концерт.

«Ми в Кривому Розі, зараз шалені вибухи. Ми не можемо почати концерт. Я хочу передати всім підтримку, ми в коридорі», сказала Наталія.

Тоді вона ще не знала про влучання в житлові будинки. Аби підняти дух команди та підписників, Могилевська заспівала одну зі своїх композицій. А потім розмірковувала, чи слід їм спуститися у підвал.

Наталія Могилевська опинилася в епіцентрі вибухів у Кривому Розі

Після відбою тривоги Наталя Могилевська розпочала концерт. Їй повідомили, що внаслідок атаки є загиблі і постраждалі. Дізнавшись про жахливі новини, співачка зупинила музичну програму і прибула на місце влучання, щоб допомогти мешканцям.

«Я зупинила концерт і поїхала питати чи потрібна моя допомога. Ми спільні зараз в цьому горі! Я була на сусідній вулиці і могла також опинитися на цьому ж місці!, розповіла артистка.

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