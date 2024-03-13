Знищено більше 100 квартир, є загиблі: окупанти вдарили по багатоповерхівкам в трьох містах України

Протягом вечора і ночі окупанти вдарили по багатоповерхівкам в трьох містах України: Сумах, Мирнограді і Кривому Розі. Є загиблі і багато постраждалих, серед них діти. Подробиці НСН повідомляє з посиланням на ДСНС і місцеві адміністрації

Окупанти вдарили по багатоповерхівкам в трьох містах України

Мирноград

Пізно ввечері 12 березня ракетою вдарили по Мирнограду на Донеччині, частково зруйнований п’ятиповерховий будинок. Дві людини загинули, їхні тіла деблокували з-під завалів рятувальники. Ще 6 людей врятовано з-під завалів, з них 1 дитина. 4 осіб поранені.

За даними слідства, 12 березня 2024 року, о 23:00, російські війська здійснили обстріл м. Мирнограда, ймовірно, з використанням гібридної авіаційної ракети «Гром-Е1». Снаряд влучив у житловий масив, де постраждали чоловіки 19, 26 та 44 років та жінки 46 й 77 років. У потерпілих виявили мінно-вибухові травми, забої голови й тіла, а також перелам. З-під завалів однієї з будівель рятувальники дістали загиблих 76-річну жінку та чоловіка 68 років.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 4 багатоповерхові будинки й 9 транспортних засобів.

Суми

Вночі окупанти вдарили по п’ятиповерхівці у Сумах. Знищено близько півтора десятка квартир, а пошкоджено – 30, гасіння пожежі триває. Підрозділи ДСНС врятували 10 людей, постраждали щонайменше 8 жителів. Серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей.

Сумська громада: внаслідок влучання ворожого БпЛА типу “Шахед” (1 вибух) у житловий п’ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності.

Кривий Ріг

Тим часом у Кривому Розі зросла кількість жертв ракетного удару до 4 людей. Вночі у медичному закладі померла жінка. Загальна кількість загиблих та постраждалих – більше півсотні. З них, за уточненими даними, 12 дітей. Серед них двоє немовлят – це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка.

У медзакладах залишаються 20 потерпілих. Четверо дорослих та двоє дітей – “важкі”.

У місті пошкоджені зо два десятки багатоповерхівок, по 2 садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Понівечені авто.

На місці удару в Кривому Розі працювали близько 170 поліцейських та рятувальників. Розгорнуто пункти обігріву та оперативні штаби поліції. За ніч прийнято 205 звернень громадян. Психологічну допомогу отримали 72 мешканця знищеного будинку.

Детальніше про удар по Кривому Рогу ми писали ТУТ

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