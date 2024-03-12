Ракетна атака на Кривий Ріг: є загиблі, багато постраждалих, серед них дитина

Ракетна атака на Кривий Ріг була здійснена ворогом увечері 12 березня. Є загиблі і багато постраждалих. Про це НСН повідомляє з посиланням на ДніпроОВА, обласну раду, ОП і Раду оборони міста.

Вибух у Кривому Розі пролунав 12 березня увечері.

За декілька хвилин до цього Повітряні Сили повідомили про рух ворожої керованої авіаційної ракети, імовірно Х-59, в напрямку Кривого Рогу.

Згодом про вибух повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він попросив нічого не знімати і не викладати у мережу.

Стапо відомо про удар по багатоповерхівці.

Пізніше голова ОП Андрій Єрмак оприлюднив фото палаючого будинку.

Начальник ДніпроОВА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі внаслідок російського удару попередньо твоє загиблих, 38 людей постраждали, серед них десять дітей.

П’ятеро постраждалих в операційній. “Важкі”. Серед них – дитина.

Міська влада розгорнула штаб на Східному-1 біля АТБ, куди можуть звернутися постраждалі люди.

Також є влучання ворожої ракети у пʼятиповерхівку у іншому районі Кривого Рогу — Металургійному, — повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул

Тут штаб допомоги людям розгортається за адресою – “Народний Дім”, вулиця Криворіжсталі 52.

Рятувальна операція триває. ДСНС, лікарі, всі служби працюють.

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