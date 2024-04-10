У Кривому Розі 87-річний незрячий чоловік плете основи для маскувальних сіток (відео)

У Кривому Розі 87-річний незрячий чоловік плете основи для маскувальних сіток. За два роки він створив понад 70 штук.

Про це розповіли на сайті «Суспільне».

Микола Кольчиб втратив зір у 20 років. Під час військової служби він отримав хімічний опік. Тоді він долучився до товариства незрячих. Там його навчили орієнтуватися на дотик, зокрема й плести. Коли почалася повномасштабна війна 87-річний чоловік став волонтером.

За 2 роки він створив понад 70 сіток.

«Як почалось вторгнення, нитки в мене були, думаю, чим я можу помогти. Це я за місяць 4, коли 5 штук зв’яжу і дзвоню в штаб, приїздять, забирають. Час вільний є, та й в’яжу, а буває вночі не сплю, тихенько, робота безшумна, діти сплять, а я на кухні сяду та в’яжу», говорить Микола.

Готові основи він передає громадській організації. Потім їх обв’язують та передають військовим. Волонтери говорять, що такі основи дуже важко знайти. Їх треба закуповувати, або питати у рибаків.

У Кривому Розі 87-річний незрячий чоловік плете основи для маскувальних сіток

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Або ж брати у Миколи Кольчиб. Зроблені сітка на основі, що зробив чоловік, передавали військовим на Херсонщину, Донеччину, Луганщину, Харківський та Лимано-Куп’янський напрямок.

Робити основи для сіток чоловік планує і надалі, поки не закінчиться війна.

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