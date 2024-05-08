ТЦК забрав футболіста прямо з вокзалу: тепер команди відмовляються їхати в Хуст на Чемпіонат

ТЦК забрав футболіста прямо з вокзалу. Тепер на грані зриву Чемпіонат з футболу, адже команди відмовляються їхати в Хуст на Закарпатті, де сталася подія. Футбольний клуб зробив гучну заяву. Реакція громадян на неї неоднозначна. Далеко не всі згодні з тим, що хтось має воювати, а хтось – ні.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про інцидент.

7 травня на вокзалі у Закарпатській області працівники місцевого ТЦК зупинили та доправили до військкомату футболіста на ім’я Микол Сираш з ФК “Хуст”. Про це першим повідомив журналіст та громадський активіст Костянтин Андріюк. А згодом з’явилося звернення футбольного клубу

На вокзалі міста Хуст було зупинено та доправлено в ТЦК, працівниками місцевого ТЦК футболіста ФК Хуст (клуб 1-ї ліги ПФЛ України) Миколу Сираша, – написав журналіст

За словами Андрюка, у футболіста є чинний контракт з клубом. У ФК “Хуст” Сираш грає на позиції захисника.

ТЦК забрав футболіста прямо з вокзалу

У Клубі Першої ліги України “Хуст” підтвердили, що 25-річного гравця команди Миколу Сираша доставили працівники ТЦК до військкомату.

Миколу Сираша – одного з основних гравців ФК “Хуст” 7 травня прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив у дію, в славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на даний момент відсутній. Подальша доля – невідома, – йдеться у повідомленні

Примітка від Новини України – НСН: юристи підказують нам, що ТЦК діяв у межах закону, адже 27 річний вік був замінений на 25-річний та набрав законної сили ще 4 квітня.

“Чемпіонат України на грані зриву”

У ФК зазначили, що Чемпіонат України на грані зриву. І що сьогодні “приходиться боротися не лише на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК”.

“Чемпіонат України на грані зриву! Команди відмовляються їхати в м. Хуст через дії Хустського ТЦК. Декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці відповідно – отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких буде приймати участь 3 клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йти мова? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах? Просимо реагування та підтримки у Голови УАФ Андрія Шевченка, Голови ПФЛ Олександра Каденка, Голови обласної війської адміністрації Віктора Микити, Голови ЗАФ Івана Дурана та всіх небайдужих щодо даної ситуації. Зовнішній ворог прагне знищити нас, нашу мову, культуру, спорт. Допоможіть врятувати український футбол”, – йдеться у заяві ФК “Хуст”.

Як реагують українці на події у Хусті

Реакція на заяву в коментарях неоднозначна. Зокрема, висловлюють своє обурення позицією клубу військові.

Цікаво, ми маємо воювати, навіть після поранень – повертаємося на нуль, а футболіста забрали – ппц горе. Інші професії мають ї@ашити на фронті, а футболісти – лише підтримувати ЗСУ?? Тип паче, Хуст не в прем’єр Лізі, тому видаляйте пост і не позортеся!!! – написав один із них У нас футболісти недоторкані чи що? Якась зверхність до інших професій і людей відчувається. Щодо 25 років – там окремий закон був, він уже діє, – пише ще один коментатор Чим футболіст відрізняється від простого робочого класу, чи просто хлопця з села ? В країні йде війна, ми або воюємо , або граємо у футбол в не зрозумілих республіках… – йдеться в ще одному коментарі

Ще новини України: Треш на Закарпатті: роми штурмували військомат – сталася стрілянина (відео)