Треш на Закарпатті: роми штурмували військомат – сталася стрілянина (відео)

Справжній треш на Закарпатті стався 3 травня. А сьогодні, 4 травня, інцидент офіційно прокоментували у поліції та ТЦК. В місті Виноградів роми штурмували військомат, прагнучи «визволити» своїх мобілізованих товаришів.

У Закарпатському ОТЦК підтвердили, що у Виноградові зібрався натовп місцевих та почав “штурмувати” місцевий військкомат. Раніше у поліції інформували, що причиною стала спроба мобілізувати двох ромів.

У Виноградові у Закарпатській області сталася бійка між працівниками військкомату та місцевими, у місті навіть лунали звуки пострілів. 4 травня інцидент для “Суспільного” прокоментував речник Закарпатського обласного ТЦК Сергій Гудак, передають Новини України – НСН.

Він підтвердив, що у п’ятницю, 3 травня, стався конфлікт. Його причиною було доправлення військовозобов’язаного до 1 відділу Берегівського районного ТЦК. Українця, ім’я якого не уточнюється, доставили у військкомат для уточнення військово-облікових даних.

Біля адміністративної будівлі ТЦК та СП зібрався натовп громадян України, які почали вчиняти хуліганські дії й спроби проникнення на територію військового об’єкту. Було викликано Національну поліцію, — пояснив Гудак

Треш на Закарпатті: роми штурмували військомат – що відомо

У ЗМІ повідомляли, що ввечері 3 травня у місті Виноградів сталась сутичка між ромами та співробітниками військкомату. Бійка відбувалася на подвір’ї ТЦК, і роми звинувачували військових у викраденні людей.

У мережі публікували відео з місця події.

4 травня інцидент прокоментували у поліції Закарпатської області.

Тут зазначили, що вчора ввечері біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії.

Співробітники поліції, які прибули на місце події, встановили, що таким чином представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря.

На місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції. Ніхто з присутніх внаслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано.

Слідчі кваліфікували такі дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Тривають процесуальні заходи, діям кожного з учасників правоохоронці нададуть правову оцінку.

Винним у вчиненні хуліганства загрожує увʼязнення терміном до 7 років.

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