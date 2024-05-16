Тамаз Гамбарашвілі, начальник Вовчанської МВА поранений внаслідок ворожого удару 16 травня.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передають Новини України – НСН.

Окупанти варварськи завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби, – написав Синєгубов

Він розповів, що пʼятеро людей постраждали – двоє медиків, двоє водіїв, зазнав також поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

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