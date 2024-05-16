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Начальник Вовчанської МВА поранений внаслідок ворожого удару 16 травня

Журналіст
Начальник Вовчанської МВА поранений внаслідок ворожого удару 16 травня

Тамаз Гамбарашвілі, начальник Вовчанської МВА поранений внаслідок ворожого удару 16 травня.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передають Новини України – НСН.

Окупанти варварськи завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби, – написав Синєгубов

Він розповів, що пʼятеро людей постраждали  – двоє медиків, двоє водіїв, зазнав також поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

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