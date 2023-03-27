“Коли зайві будь-які слова”: так нині виглядає Вугледар, який постійно обстрілюють війська рф (фото)

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко показав, як виглядає Вугледар, який постійно обстрілюють росіяни.

Очільник Донецької ОВА опублікував у Телеграм фото зруйнованого міста, передає НСН.

На світлинах не знайти жодної вцілілої багатоповерхівки – усе побите снарядами та випалене. “рускій мір” продовжує знищувати наші міста. Вороги знищили Вугледар, так само як Волноваху, Маріуполь, Попасну, Ізюм, Рубіжне, Мар’їнку, Авдіївку, Соледар та багато інших сіл і міст нашої держави.

Вугледар має ключове стратегічне значення, оскільки на цьому напрямку розташовані залізниці та інші важливі об’єкти. Через важливе значення міста росія сконцентрувала значні сили на цьому напрямку і знову намагається відновити наступ.

Однак як і Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, Вугледар триває оборону. Ворог це розуміє, тому продовжує використовувати злочинну тактику – знищувати населені пункти для того, щоб їх простіше було захопити. Однак навіть така тактика останнім часом не дає ворогу результату, пише 24 канал.

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